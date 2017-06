Klandorf: labaselt esinenud kesknoori võiks manitseda nende ülemused

«Eile viskasin pilgu peale nii palju, kui ajakirjanduses oli avaldatud – ega ma hästi sellisesse kirjavahetusse ei suhtu. Sõnakasutus omavahelises kirjas on ka oluline, aga see on minu isiklik arvamus, mitte aukohtu oma,» ütles Tallinna abilinnapea Klandorf kolmapäeval BNSile. Tema sõnul ei ole aukohtule veel kirjavahetuse suhtes kaebust laekunud.

«Eks tänapäeva noored ongi üsna lõdva sõnakasutusega. Need sõnad, mis vahest vanadele inimestele ei meeldi, on noortel tänapäeval võib-olla igapäevases väljenduses. Aga kui noor tütarlaps lubab karjääri viia või kõik maha tappa, siis minu meelest ei ole see ilus sõnakasutus. Seda enam, et inimene peaks mõtlema, et ta töötab peaministri büroos,» rääkis Klandorf.

Portaal Delfi avaldas teisipäeva õhtul väljavõtteid Keskerakonna noortekogu juhatuse liikmete kinnisest vestlusest, kus noortekogu juht ja peaminister Jüri Ratase nõunik Alina Tubli avaldas oma erakonnakaaslaste suhtes sõimu ja ähvardusi, samasugust keelepruuki kasutasid ka mõned teised noortekogu liikmed.

«Seda on võimalik ju mitmeti lahendada. On võimalik läbi aukohtu, aga on võimalik lahendada ka erakonna kohalikul tasandil piirkonna juhatuses. Ja pealegi – enamik neid noori töötab kusagil linnaosades või olgu see kasvõi peaministri büroos – ma arvan, et nende otseste juhtide ülesanne on teha nendega selgitustööd,» rääkis Klandorf BNSile. Samas ta rõhutas, et see on tema isiklik, mitte aukohtu seisukoht.

Keskerakonna aukohtu esimees märkis, et praegu on veel vara erakonnalt seisukohta oodata, kuna asi on nii värske.

«Eks seda on kuulda mõne päeva pärast, sest see on värske asi, alles eile tuli avalikuks. Ma arvan, et seda tasuks küsida nädala lõpus või esmaspäeval konkreetselt nende juhtide käest, kes nende noortega iga päev kokku puutuvad,» leidis Klandorf.

Keskerakonna juhatuse liige, riigikogu saadik Olga Ivanova kommenteeris noortekogu sõnavõtte sotsiaalmeedias: «See on küll tase. Ma siiralt loodan, et Jaanus Karilaid on sama resoluutne nende erakonnakaaslaste suhtes, kes sõimavad ja laimavad, kui nende suhtes, kes kavatsevad kandideerida KOVi valimistel valimisliitudes.»