Otse: Edgar Savisaare toetajad annavad pressikonverentsi

Savisaare toetajad on valmistanud erakonna uuele, mullu novembris valitud juhtkonnale korduvalt peavalu. Näiteks 9. mail andis pronkssõduri juurde lilli viinud riigikogu liige Olga Ivanova intervjuu Vene propagandakanalile Sputnik, mille nii erakonna esimees, peaminister Jüri Ratas kui ka päev hiljem erakorraliselt kogunenud Keskerakonna juhatus hukka mõistsid. «Ma loodan, et erakonna liikmed saavad aru, et me ei anna intervjuusid sellisele väljaandele, mis ei teeni Eesti riigi huve,» ütles Ratas.

Erimeelsused sellega aga ei lõppenud, sest kaks päeva hiljem saatis Ivanova koos eurosaadik Yana Toomi ja riigikogu liikme Oudekki Loonega Ratasele avaliku kirja, kus nad rõhutasid, et neil on erakonna liikmetena samasugune sõnavabadus ja õigus oma arvamusele kui temal. «Ära unusta, et sina kuulud Keskerakonda, mitte Keskerakond ei kuulu sulle,» kirjutasid nad.

Veebruaris tegi Ivanova Keskerakonna Tallinna nõukogule ettepaneku seada Savisaar kohalikel valimistel Lasnamäe valimisringkonna esinumbriks, kuid jäi ettepanekuga üksi ning nõukogu nimetas Ratase ettepanekul ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Järgmisel päeval lahkusid Keskerakonna kuus liiget, nende seas Ivanova, demonstratiivselt riigikogu istungilt, et Savisaare kõrvaletõrjumise vastu protesteerida.

«Otsustasime, et kui erakonna looja Savisaarega käitutakse nii ülbelt, siis pole ilus temast lihtsalt mööda minna ja unustada ta haigena Hundisilmale,» rääkis meelsust näidanud riigikogu liige Heimar Lenk toona. «Ilus olnuks teha talle vähemalt ettepanek kandideerida. Me ei ütlegi, et ta peaks olema esinumber, aga ta võiks olla aktiivses töös ja temaga peaksid tänased juhid lihtsalt rääkima!»

Seda, et grupp keskerakondlasi võibki jääda pärast Ratase erakonna esimeheks valimist ja peaministriks saamist Savisaare kaitseks rusikaid taskus hoidma, kardeti juba enne praeguse võimuliidu moodustamist.

Koalitsiooniläbirääkimiste ajal kaaluti seetõttu isegi riigikogus kaheksa kohaga esindatud Vabaerakonna kaasamist valitsusse, kuid otsustati sellest peagi loobuda. Vabaerakonna praegune juht Artur Talvik ütles toona, et erakond pakkus ennast valitsusse, sest praeguste häältega võib uus valitsus saada Savisaare pantvangiks. «Savisaarlaste hääled on need, millega võidakse hakata terroriseerima kogu valitsust ja kogu valitsuse tegevust, ka paralüseerida valitsuse tegevus. Meie mõte oli see, et mida rohkem teisi jõude on sees, seda vähem on valitsus savisaarlaste kontrolli all,» rääkis ta mullu novembris.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.