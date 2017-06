Ratas uuris koostöö võimalikkust Vabaerakonnaga

Ratas ütles uudisteportaalile, et Vabaerakonna kaasamine koalitsiooni ei ole praegu kõne all, kuid poliitilist olukorda tuleb analüüsida ja kontaktid erakondade esimeeste vahel on loomulikud.

Talviku sõnul uuris Ratas, kas valitsuse maksuotsuseid kritiseerinud Vabaerakond on valitsuskoostöö täiesti välistanud. «Ta uuris, missugusel positsioonil me täna oleme. Mina uurisin, mis nende sees toimub. Selge on see, et kui koalitsioonist veel keegi ära kukub, siis on neil hääli vähe ja siis nad ilmselt tulevad juba mingi teise jutuga meie juurde,» ütles ta ning lisas, et konkreetsemat juttu on oodata pärast seda, kui selgub keskerakondlaste valimisliidu loomine.

Keskerakonna juhatus hoiatas eurosaadik Yana Toomi ja riigikogu liiget Olga Ivanovat juba eile, et Tallinnas erakonna nimekirjaga konkureeriva valimisliidu loomisel ootab neid ilmselt parteist väljaviskamine.

Riigikogus kaheksa saadikuga esindatud Vabaerakonna kaasamist valitsusse kaaluti põgusalt juba koalitsiooniläbirääkimiste ajal. Talvik ütles toona, et erakond pakkus ennast valitsusse, sest praeguste häältega võib uus valitsus saada Keskerakonna eelmise esimehe Edgar Savisaare pantvangiks. «Savisaarlaste hääled on need, millega võidakse hakata terroriseerima kogu valitsust ja kogu valitsuse tegevust, ka paralüseerida valitsuse tegevus. Meie mõte oli see, et mida rohkem teisi jõude on sees, seda vähem on valitsus savisaarlaste kontrolli all,» rääkis ta mullu novembris.

Pärast Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni lahkumist Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL) on Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRLi koalitsioonil riigikogus 54 häält.