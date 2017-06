Lääne Elu: Oravad viskavad erakonna raudvara üle parda

Haapsalu piirkonnas tähendab see, et erakonnast visatakse välja praegune Haapsalu linna esinumber linnapea Urmas Sukles, kes teatas kevadel kandideerimisest oma valimisliiduga, kirjutab Lääne Elu.

«Kui Urmas Sukles oma seisukohta ei muuda, siis on see tõenäosus väga suur. Seda peab piirkonna juhatus otsustama,» ütles Reformierakonna Läänemaa arendusjuht Jaanus Ratas vastuseks küsimusele, kas Haapsalu linnapea visatakse Reformierakonnast välja. «Eks olnud see sõnum mõeldud kogu Läänemaale ja ka kogu Eestile, natuke mõtlemisainet.»

Pikemalt loe Lääne Elust.