Ratas kirjas koalitsioonipartneritele: Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumise pärast valitsus ei lagune

«Head koalitsioonikaaslased!

Täna selgus kahe meie valitsusliidu saadiku otsus lahkuda oma erakonnast ja jätkata riigikogus fraktsioonitutena, mis tähendab, et ka valitsuskoalitsioonil on kaks häält senisest vähem. Kindlasti olid Margus ja Marko oma otsust hoolikalt kaalunud ning seega ei jää meil muud üle, kui selle tõsiasjaga leppida. Millised saavad olema nende edasised sammud poliitikas, selgub hiljem.

Kahe koalitsioonisaadiku lahkumine teeb meie ühised hääletused riigikogus küll keerulisemaks, aga ma usun siiralt, et me saame oma ülesandega hakkama. Seda ootavad meilt meie valijad ning ka kõik Eesti inimesed, kelle heaks me oma erakondades ja valitsuses töötame.

Oleme poole aastaga praeguses koalitsioonis saatnud korda palju häid algatusi ning pannud aluse veel paljudele järgnevatele. Meie eesmärkideks on hoida ja tugevdada julgeolekut, viia Eesti välja majandusseisakust, suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust ning pöörata Eesti rahvaarv taas tõusule. Need ülesanded seisavad meie ees ka praegu ja me peame oma tööd sama tõsiselt jätkama.

Loetud päevade pärast saab Eestist Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. See nõuab meilt samuti jätkuvat pühendumust ja tööd, et paljude tublide inimeste aastatepikkused pingutused saaks poole aasta jooksul väärikalt realiseeritud. Eesistumine pakub meile palju uusi kogemusi ja tutvusi, aga ennekõike võimaluse Eestit ja Euroopat edasi viia.

Mina luban, et teen enda poolt samuti kõik oleneva, et tagada valitsusele töörahu ning stabiilsus. See lubadus käib nii Keskerakonna kui ka meie omavaheliste suhete kohta. Koalitsioon on koos töötamise ja meie ühiste kokkulepete teostamise vorm, millega kaasneb tihti ka isiklike ambitsioonide kõrvale jätmine. Seda ikka selleks, et võidaksid meie toetajad ja kõik Eestimaa inimesed.

Jõudu Eestile!»