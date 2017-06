Video: Yana Toom ja Olga Ivanova ei välista oma valimisnimekirja

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles pärast tänast juhatuse koosolekut Postimehele, et juhatus andis erakonnale üheselt teada, et igasugused valimisliidud on välistatud. «On selge, et Keskerakond peab minema valimistele oma lipu ja ühtse nimekirjaga.»

Karilaid märkis, et neid, kes siiski otsustavad oma valimisnimekirjaga välja tulla, ootab ilmselt erakonnast väljaheitmine.

Yana Toom ja Olga Ivanova kommenteerisid pärast juhatuse koosolekut, et kõik on veel lahtine, kuid ei välistanud eraldi nimekirjadega väljaminemist kohalikel valimistel. «Saate sellest teada, kui on õige aeg,» ütles Toom, lisades, et otsus tuleb tõenäoliselt lähipäevil.

Olukorraga, kus oma nimekirjaga valimistele minek võib lõppeda erakonnast väljaheitmisega, on Toom enda sõnul arvestanud.



Keskerakonna esimees Jüri Ratas nentis, et Yana Toom andis mõista, et tema nimekiri on üsna tõenäoline. Ta lisas, et Tallinna elanikud on andnud erakonnale tugeva toetuse ning on õigem minna ühise meeskonnana valmistele. «Selles on meie jõud. Kui inimesed soovivad teha oma nimekirja ja seda jõudu lõhkuda, siis kätt ette panna ei saa,» ütles Ratas intervjuus Postimehele.

«Keskerakond läheb Tallinnas valimistele välja ühe nimekirjaga. Kahte nimekirja ei ole,» nentis Ratas. Seda, kas eraldi nimekirjaga minejad heidetakse erakonnast välja, otsustab Ratase sõnul juhatus.



Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et erakond peab oluliseks moodustada Keskerakonna nimekirjad kõikjal omavalitsustes. «Viimaste kuude arvamusküsitlused näitavad selgelt Keskerakonna poliitikale valijatelt väga tugevat toetust. Näeme, et erakonna liikmetel kõikjal Eestis tuleb tööd teha tugevate erakonna nimekirjade loomiseks,» rääkis Korb.

Peasekretäri sõnul võttis juhatus vastu ka vastavalt põhikirja punktidele otsuse, et erakonna osakonna, piirkonna juhatustel või erakonna juhatusel tuleb anda hinnang nendele liikmetele, kes kandideerivad teiste erakondade ja valimisliitude nimekirjades 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogu valimistel. «Kindlasti ootame, et erakonna liikmed kandideerivad Keskerakonna lipu all kõikjal Eestis. Meil on tugev toetus ja inimesed usaldavad meie poliitikat,» ütles Korb.

2013. aastal heitis Keskerakond oma ridadest välja 70 liiget, kes kandideerisid kohalikel valimistel mõne teise erakonna või valimisliidu nimekirjas Keskerakonna valimisnimekirja vastu.

Keskerakonna tollane pressiesindaja Taavi Pukk ütles Postimehele, et 20 partei vastu kandideerinud liiget jäid edasi erakonda, kuid 70 otsustati välja visata. «Otsus ei sündinud kergekäeliselt. Kogu nimekiri vaadati põhjalikult läbi, iga inimese juures peatuti ja vaadati, mida piirkond on sealse olukorra kohta teatanud,» lausus ta.

Keskerakonna toonane peasekretär Priit Toobal kinnitas 2013. aasta septembris, et omavalitsustes Keskerakonna nimekirjaga võistlevatele keskerakondlastele ei ole parteis kohta.