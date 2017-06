Reinsalu Tsahkna ja Mihkelsoni sammust: see on poliitiline turundustegu

«Lugesin seda uudist lehest, nagu kogu erakond,» ütles justiitsminister Urmas Reinsalu, kes juhtis IRL-i vahetult enne Margus Tsahknat. «Poliitiline turundustegu pärast jaanipäeva. Selge on, mis kaupa müüakse, selgusetu, kellele. Seda oleks aus avalikkusele öelda, mis on tegelik agenda,» arvas Reinsalu. «Küll siin aeg varem-hiljem arutust toob ja annab hinnangu ka tänasele aktsioonile,» lisas ta.

Urmas Reinsalu lahkus IRL-i esimehe kohalt pärast seda, kui erakond tegi 2015. aasta riigikogu valimistel kesise tulemuse. IRL sai siis 101-liikmelises riigikogus 14 kohta, mida on üheksa võrra vähem kui eelmistel valimistel. Ühtlasi tegi erakond viimaste valimiste kõige halvema tulemuse: 2011. aasta valimistel sai IRL 20,5 ja 2007. aastal 17,9 protsenti häältest. 2015 oli partei toetus 13,7 protsenti.

Lisaks Reinsalule on mitmed Postimehega rääkinud IRL-i liikmed täna tunnistanud, et uudis Mihkelsoni ja Tsahkna lahkumisest on suureks üllatuseks. Oma koduerakonna sellise käekäiguga ei olnud kursis näiteks staažikas riigikogulane Mart Nutt, kes viibib ise Albaanias. Samuti kuulis uudist Postimehelt Mihhail Lotman, kes on varem oma koduerakonda avalikult kritiseerinud. «Ma jään oma seisukohale kindlaks, et valitsusliit Keskerakonnaga on suur viga, ja kahjuks mõlemad esimehekandidaadid toetavad seda. Sellepärast ei olnud kumbki neist minu kandidaat,» ütles Lotman pärast mais toimunud IRL-i suurkogu.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) eelmine esimees Margus Tsahkna ja endine aseesimees Marko Mihkelson teatasid täna, et lahkuvad IRList.