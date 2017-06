Ratas kutsus keskerakondlasi konkureerivate nimekirjade loomise jutte lõpetama

Head mõttekaaslased! Valijate kasvav toetus mitmetes arvamusuuringutes näitab selgelt, et inimesed soovivad valimistel oma hääle anda just ühtsele Keskerakonnale. Inimesed näevad ja teavad, et Keskerakond töötab iga inimese heaolu, parema kodukoha ning kaasava majanduskasvu nimel. Anname oma tugeva panuse nii riigi tasandil, pealinnas kui ka linnades-valdades üle kogu Eesti.

Kohalike valimiste kontekstis oleme ülekaalukalt kõige kõrgema toetusega erakond nii Tallinnas kui ka terves Eestis. Meid toetab 51 protsenti pealinna elanikest ning 37 protsenti kõigist Eestimaa inimestest ehk viis protsendipunkti rohkem, kui saavutasime eelmistel kohalikel valimistel nelja aasta eest. Rahva ülisuur usaldus annab ühese ja selge signaali, et inimesed ootavad Keskerakonna ühtset nimekirja ja tugevat programmi. Olen veendunud, et koos pingutades ja üksteisele toetudes tööd tehes suudame sügisel valimised taas võita ning valijate suurt usaldust valdades ja linnades õigustada.

Olukorras, kus teised erakonnad ja poliitilised jõud alles otsivad oma kohta ning püüavad välja mõelda kõlavaid kampaaniasõnumeid, teeme meie reaalset tööd. Keskerakonnal pole vaja otsida asjatuid vastandumisi, meie roll on jätkata seni edu toonud tegevusi inimeste heaolu tõstmiseks ning majanduskasvu elavdamiseks. See on nende valimiste põhiküsimus, mis väljendub ka Keskerakonna valimisloosungis «Teised lubavad, meie teeme!».

Me muudame iga päevaga elu Eestis ja Tallinnas veelgi paremaks. Riigis viime läbi viis vajalikku reformi: maksuvaba tulu tõstmise 500 euroni; tervishoiureformi kättesaadava arstiabi tagamiseks; pensionireformi inimestele väärika vanaduspõlve pakkumiseks; põllumajandustoetuste tõusu; omavalitsusreformi tugevate valdade ja linnade loomiseks.

Tallinnas hakkame juba alates septembrist pakkuma tasuta toitu lasteaedades, tõstame peagi pensionitoetuse eakatele 100 euroni, kaitseme ja arendame tasuta ühistransporti, lühendame ravijärjekordi ning astume palju teisi vajalikke samme.

Austatud kaasteelised! Iga erakonnaliikme õigus ja kohustus on toetada Keskerakonna valimiskampaaniat. Kutsun veel kord üles lõpetama jutud ja võimalikud tegevused erinevate nimekirjade loomiseks. See ei teeni meie valijate huve ega vasta Eesti inimeste ootustele. Keskerakond on oma Tallinna linnapeakandidaadi ja linnaosade esinumbrid välja öelnud ning tugeva programmi avalikustanud.

Ühtne Keskerakond pakub kindlustunnet ja häid sõnumeid pealinna elanikele ja kõigile eestimaalastele. Seejuures on meie jaoks alati võrdväärselt olulised eesti ja vene emakeelega liikmed ning toetajad – kõik meie inimesed. Jõudu Eestile, jõudu Keskerakonnale!