Reformierakonna peasekretär: reitingud ei arvesta käärimist Keskerakonnas

Kõiv ütles Reformierakonna teatel, et täna avalikustatud reitingud ei peegelda veel Keskerakonnas toimuvaid protsesse. «Seekordne uuring võib olla ajalooline – ehk näeme viimast korda sellist harjumuspärast pilti, kus tabeli eesotsas on Reformierakond ja Keskerakond,» ütles ta. «Kui Keskerakonna sees 9. mail välja löönud käärimine jätkub, mille osas püütakse avalikkusele hetkel jätta muljet «jaanirahust», ja lõhestab erakonna lõplikult pooleks, siis saame tabeli tagumisse otsa sotside ja IRLi kõrvale veel paar väiksemat tegijat. Pelgalt logovahetus Keskerakonda ei aita.»

Reformierakonna reiting näitab Kõivu hinnangul aga seda, et nõudlus tugeva, ettevõtjasõbraliku ja Eestile stabiiliselt edu toonud poliitika järgi on olemas. «Täna avaldatud toetusnumbrid ei peegelda veel rahva hinnanguid valitsuse sihitule edasi-tagasi rähklemisele uute maksude kehtestamisel ja eelarvetasakaalust loobumisel,» lausus Kõiv, kelle sõnul kavatseb Reformierakond võtta valitsusvastutuse hiljemalt 2019. aastal.

Postimehe ja BNSi tellitud Kantar Emori uuringust selgus, et kui mais tõusis 27,5-protsendilise toetusega populaarseimaks parteiks Reformierakond, samas kui alates oktoobrist populaarsustabelis esikohta hoidnud Keskerakonna toetus kukkus 21,8 protsendile, siis juunis on erakondade toetus enam-vähem võrdsustunud: opositsioonilist Reformierakonda toetab värske küsitluse kohaselt 25,4 ning valitsust juhtivat Keskerakonda 25,1 protsenti vastanutest.

Kolmandale kohale on samal ajal kerkinud opositsiooniline Konservatiivne Rahvaerakond, mille toetus on kasvanud 13,4 protsendilt 16,2, seni kolmandat kohta hoidnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus langenud aga 17,8-lt 14,2 protsendile. Opositsiooni kuuluvat Vabaerakonda toetab küsitluse kohaselt 8,5 ning Isamaa ja Res Publica Liitu 6,6 protsenti vastanuist.

Kantar Emor esitab erakondade toetuse nende vastajate põhjal, kel on erakondlik eelistus olemas. Neid inimesi, kes ei osanud eelistada ühtki parteid, oli juunis 22,6 protsenti. Maksimaalne statistiline viga on uuringufirma teatel 2,5 protsenti.

Uuringufirma küsitles 9.–16. juunini veebiintervjuude käigus 1125 valimisealist kodanikku vanuses 18–74 aastat.