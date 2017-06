Riigikogu uus toetusrühm peab tagama normaalse tööõhkkonna

Reformierakondlasest Gräzini sõnul on tegemist omalaadse riigikogu saadikute ümarlauaga, kus ilma kodukorra reegliteta räägitakse oma tööasjadest, näiteks milline peaks olema töögraafik ja kuidas kasutada arukalt kodukorra seadust, et mitte kunstlikult venitada istungeid. «Meie omavaheline ladus ja normaalne töökorraldus on osa parlamendi väärikusest,» ütles veteranpoliitik.

Ta lisas, et toetusrühma probleem ei ole kehtivad reeglid. «Me lähtume oma isiklikust sisetundest ja kogemusest. Intuitiivselt me saame ju aru, mis on hea ja halb, aga sellele on vaja väljendust,» märkis Gräzin.

Toetusrühma kuuluvad veel Vabaerakonna fraktsiooni liikmed Jüri Adams, Andres Ammas, Krista Aru, sotsiaaldemokraadid Toomas Jürgenstein, Helmen Kütt ja Barbi Pilvre, IRLi liige Tiina Kangro, keskerakondlane Jaanus Karilaid, reformierakondlased Toomas Kivimägi ja Lauri Luik ning Jaak Madison EKREst.

Toetusrühmade ja ühenduste kaudu saavad riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

XIII riigikogu on moodustanud kokku 57 parlamendirühma ja 72 ühendust.