Rahumägi: Sõõrumaa huvi poliitika vastu on tulnud muudatustest Keskerakonnas

Jaanus Rahumägi. / Alar Truu / Õhtuleht

Nagu Sõõrumaagi turvaäris tegutsenud Rahumäe sõnul on Keskerakonnas jõujooned viimase aastaga üsna oluliselt muutunud. «Sõõrumaa peamise ristiisa Edgar Savisaare roll ja võimekus protsesse juhtida või mõjutada ka tulevases linnavalitsuses ei ole täna selge. Arvestades, et Sõõrumaa paljud ärid on olnud munitsipaalvõimuga seotud, ei tohiks olla üllatav, et Sõõrumaal on korraga tekkinud huvi poliitika vastu,» ütles ta Postimehele.

Seda, kui edukaks võib Sõõrumaa plaanitav valimisliit osutuda, on Rahumäe sõnul praegu vara öelda. «Sõõrumaa peab kõigepealt oma orkestriga lavale ronima, siis alles oskab hinnata, milline on selle töövõimekus,» lausus ta ja lisas, et üks asi on see, kes valimisliidu nimekirjas kandideerivad, hoopis teine aga see, kas suudetakse moodustada korralik organisatsioon ja leida liidrite kõrvale igapäevased töötegijad.

Rahumäe sõnul vaatab Reformierakonna uus juhtkond võimalikele uutele tulijatele pragmaatiliselt ega suhtu kellessegi eelarvamusega. Pealegi ongi tema sõnul praegu kindel vaid üks: Keskerakonna uute jõujoonte tulemusena on paljude inimeste äride tulevik pandud küsimärgi alla. «See on üks asi, mis on täna selge. Kõik ülejäänu on veel selgusetu, sest keegi ei ole näinud midagi rohkemat kui ainult üht avaldust,» ütles ta.

Rainer Vakra. / Erik Prozes

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna linnapea kandidaat, riigikokku kuuluv Rainer Vakra ütles Postimehele, et tal on hea meel, et kohalikeks valimisteks lisandub kandidaate nagu seeni pärast vihma.

«Eile Edgar Savisaar, täna Urmas Sõõrumaa, homme… Kas tõesti Igor Mang? Tõsiselt rääkides on aga täna võimatu hinnata, kas Sõõrumaa valimisliit üldse tekib, kes võiksid olla selle vedurid, kuidas see mõjutaks valimiseelset olukorda Tallinnas ja kui tõenäoline oleks neil valimiskünnise ületamine,» sõnas ta, kuid lisas, et Tallinnas on vaja igaüht, kes soovib ja aitab lõpetada läppunud keskerakondliku võimumonopoli.

Evelyn Sepp / Viktor Burkivski

Keskerakonna nimekirjas aastaid riigikokku kuulunud, kuid 2014. aastal erakonnast lahkunud Evelyn Sepp kirjutas aga sotsiaalmeedias, et nii mõnelgi juhul saab Sõõrumaa ja Jüri Mõisa nimekiri olema paras ninanips ning ta mõistab selle ürituse tagamaad. «Küll aga tasub arvestada siiski valimisseadusest tulenevate tõsiasjadega, et pikk nimekiri annab lihtsalt väga suure eelise. See on umbes sama, mis kärbeskaallasena minna raskekaalulahingusse,» ütles ta.

Nii tasuks Sepa sõnul asjalike inimeste kaasamisel arvestada, et neid peab olema väga palju, et valimistulemusele mingitki mõju avaldada. «Ja valimistel, teadagi, loeb võit, mitte osavõtt. Ja muidugi on äärmiselt intrigeeriv see, kas selle nimekirjaga pakutakse katust ka Savisaarele. Integratsioon ju missugune!» lisas ta.

Eesti Olümpiakomiteed juhtiv Sõõrumaa teatas täna, et kavatseb Tallinnas kohalikeks valimisteks kokku panna oma valimisliidu, millega liitub ka ettevõtja Jüri Mõis.

Kohalike volikogude valimised toimuvad 15. oktoobril.