Sõõrumaa teeb kohalikeks valimisteks oma valimisliidu

Mõis kinnitas Postimehele, et kavatseb valimisliiduga ühineda. «See kõik on õige. Õige on ka see, et ma olen selle valimisliidu programmiga kaasas,» ütles ta ja lisas, et valimisplatvormiga tullakse välja lähiajal.

Sõõrumaa ütles Postimehele, et tema iga ja elukogemus on viinud selleni, et ta tunneb vajadust kohalikus elus kaasa rääkida. Seejuures ei soovi ta enda sõnul liituda ühegi parteiga, vaid plaanib kokku panna oma valimisliidu, mis koondaks tegusaid inimesi paljudest eluvaldkondadest.

«Kaugeltki mitte ainult ettevõtjad, aga ka advokaadid, arhitektid, arstid – kõik, kes on oma eluga näidanud, et nad suudavad iseseisvalt elus hakkama saada, omavad oma maailmavaadet, mis ei pruugi kaugeltki ühtida täpselt minu maailmavaatega, oleks oodatud,» rääkis Sõõrumaa, kes sooviks lõpetada olukorra, kus ühel päeval valitakse, teisel aga hakatakse oma valituid kiruma. «Läheme parem ise ja proovime midagi ära teha.»

Tema sõnul peaksid tegusad ja elukogenud inimesed olema nii halduskogudes kui volikogudes pigem suunanäitajaks ning suutma linnaplaneerimist, integratsiooniküsimusi ja muid otsuseid tehes mõelda vähemalt ühe põlvkonna ette. «Pikk-pikk visioon ehk natuke riigimehelikkust juurde,» ütles ta. Loodava valimisliidu täpsemad seisukohad vajavad tema sõnul veel vormimist.

Sõõrumaa on valimisliidu loomist enda sõnul esialgu arutanud kümmekonna inimesega, kellega on tekkinud «üllatavalt suur kaasamõtlemise tunne». «Tundub, et inimesi on segane, ümar juhtimine ja ilma pika visioonita tegutsemine ära väsitanud,» ütles ta.

Valimisliiduga loodab ta enda sõnul Tallinnas koguda 10–15 protsendi valijate toetuse. Eelmistel kohalikel valimistel tegid umbes 10-protsendilise tulemuse nii Reformierakond kui sotsiaaldemokraadid.

Siiski leidis Sõõrumaa, et väga suuri ambitsioone tal ei ole. «Selliseid kindlasti mitte, et tahaks selle kõigest väest kokku klopsida, et kohe valitsema minna. Tahame lihtsalt istuda kohal ja hoida positiivset pinget, selleks tuleb sinna sisse pääseda,» ütles ta.

Sõõrumaa on varem aastaid suurte summadega toetanud nii Kesk- kui Reformierakonda. Viimati toetas ta 170 000 euroga Reformi- ja 85 000 euroga Keskerakonda 2015. aastal.

Sõõrumaa ütles, et erakondade rahaline toetamine on midagi muud kui millegi enda käte ja mõistusega loomine. Seejuures kinnitas ta, et ei kavatse enda toetatud erakondade või poliitikutega, kellest tunneb enda sõnul pea kõiki tipusolijaid, vastuollu minna. «Ei taha nende põllumaale trügida, nende liidreid või tegusaid inimesi ära rääkida, seda ma kindlasti tegema ei hakka,» ütles ta ja lisas, et pole vastuoluline, vaid sõbralik inimene ja vaenlasi on tal suhteliselt vähe.

Küsimusele, kas valimisliidust võib 2019. aasta riigikogu valimisteks välja kasvada uus erakond, vastas Sõõrumaa, et ei oska seda öelda. «Ma usun, et sinna saab palju tegusaid inimesi ja mida nemad arvavad tulevikus, ma ei oska seda öelda,» ütles ta ja lisas, et tal endal pole riigikokku kandideerida plaanis.