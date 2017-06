Yana Toom: mul pole mingit plaani Keskerakonnast lahkuda

Linnatänavatele on ilmunud plakatid, millel Keskerakonna eelmise esimehe Edgar Savisaare toetajana tuntud riigikogu liige Olga Ivanova reklaamib end loosungiga «Julgen öelda, julgen teha!», mille alla on lisatud veebiaadress www.kandidaadid.ee. Keskerakond läheb valimistele hüüdlausega «Teised lubavad, meie teeme!»

Yana Toomi sõnul tähendavad plakatid lihtsalt seda, et Olga Ivanova on otsustanud alustada oma valimiskampaaniat juba praegu, enne Keskerakonna ametliku kampaania algust. Ta möönis, et Keskerakonna logo plakatitel tõesti ei ole, kuid selle kujunduses on kasutatud rohelist värvi, mis viitab Keskerakonnale.

Mul ei ole mingit kavatsust erakonnast lahkuda ja selleks ei anna põhjust ka erinevad vaated. «Ega Keskerakond pole Vene Föderatsioon, kus iga nelja aasta tagant president jälle tagasi valitakse. Keskerakonnas valitakse uus juht iga kahe aasta tagant,» lausus Toom.

Toomi sõnul eksisteerivad Keskerakonnas küll vastandlikud seisukohad, kuid need ei ole erakonna esimehega seotud. «Võib öelda nii, et Yana Toom räägib ühte juttu, aga aseesimees Jaanus Karilaid teist. Meil on vastandlikud seisukohad, kuid erakonna erimees Jüri Ratas üritab hoida ennast keskel,» lausus ta.

Toom ei ole nõus, et tema avaldused on partei pealiiniga vastuolus. «Erakonna pealiin kujuneb liikmete konsensuse alusel. Kui pealiin pannakse paika kinniste uste taga, siis seda liini tegelikult ei eksisteeri,» ütles Toom.

Keskerakondlased Olga Ivanova, Yana Toom ja Oudekki Loone kritiseerisid mais teravalt Keskerakonna uue juhi Jüri Ratase tegevust. Nad saatsid Ratasele avaliku kirja, kus rõhutasid, et neil on erakonna liikmetena samasugune sõnavabadus ja õigus oma arvamusele kui temal.