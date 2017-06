Ivanova reklaamplakatid annavad hoogu juttudele uuest valimisnimekirjast

Linnatänavatele ilmunud plakatitel reklaamib Ivanova end loosungiga «Julgen öelda, julgen teha!», mille alla on lisatud veebiaadress www.kandidaadid.ee. Keskerakond läheb valimistele hüüdlausega «Teised lubavad, meie teeme!»

Ivanova sõnul on veebileht välja töötatud eesmärgiga informeerida inimesi sügisel toimuvatest kohalikest valimistest. «Meie meeskond, kuhu kuuluvad noored ja ettevõtlikud kandidaadid, ootab teie küsimusi seoses kohaliku eluga või valimistel osalemisega,» kirjutab ta veebilehel, kus praegu on üheksa kandidaadi nimi ja pilt.

Olga Ivanova reklaamplakat Pärnu maanteel. / Liis Treimann

Ivanova meeskonda kuuluvad lehekülje andmetel Konstantin Grigorenko, Maaris Laine, Aleksandr Aksjonov, Marjana Lend, Mihhail Tšaplõgin, Dmitri Demtšenko, Irina Jermakova ja Denis Aksjonov, kes kõik on Keskerakonna liikmed. Seejuures on Tšaplõgin parteisse astunud alles tänavu jaanuaris, Jermakova aprilli lõpus ning Aksjonovid 9. mail.

Veebilehel on viide ka kahele üritusele: Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare sünnipäevale 31. mail, mil sooviti talle kandidaatide meeskonna poolt palju õnne, tervist ja kordaminekuid, ning kohtumisele Savisaarega 7. juunil, mil räägiti temaga elust-olust ja poliitikast.

Keskerakonnast on mitteametlikes vestlustes õhku visatud kahtlus, et Ivanova võib ette valmistada oma nimekirjaga kohalikele valimistele minekut. Ivanova ise ütles Postimehele, et jutud sellest, et tekib mingisugune teine nimekiri, käivad juba ammusest ajast ja selles pole midagi imelikku. Küsimusele, kas nendel juttudel on alust, vastas Ivanova, et ei oska seda praegu öelda ega soovi sel teemal ka midagi lisada.

Keskerakonna peasekretärina sel nädalal tööd alustanud Mihhail Korb ütles Postimehele, et tegu ei ole Keskerakonna, vaid Ivanova isikliku kampaaniaga. Tema sõnul on isikliku kampaania korraldamine liikmetele lubatud ja pigem tervitatav, kuigi tavaliselt on kasutatud seejuures erakonna sümboolikat. «Kui inimene kuulub erakonda, siis ma ei näe küll ühtegi põhjust oma erakondlikku kuuluvust varjata,» ütles ta.

Jutte võimalikust konkureerivast nimekirjast ei ole Korb enda sõnul kuulnud ning ta loodab ka, et Keskerakonna ükski tipp-poliitik millegi taolise ettevalmistamisega ei tegele. «Tänaste reitingute valguses on erakonna olukord päris hea. Igasugune selline tegevus oleks suunatud erakonna lõhestamisele ja sellest, ma arvan, ei ole keegi huvitatud,» ütles ta, kuid lisas, et plaanib Ivanovaga tema plaanidest vestelda lähiajal.

Ivanova (32) kuulub Keskerakonda alates 2006. aastast. Riigikogu kodulehel kirjutab ta enda tutvustuseks, et alustas poliitikas erakonna lihtliikmena, sai seejärel partei Ida-Virumaa noorteorganisatsiooni juhiks ning alustas pärast seda tööd Tallinna linnavalitsuses. Aastatel 2006–2007 töötas ta abilinnapea referendi, siis nõuniku ning 2007–2010 linnapea referendina. 2010. aastal sai Ivanova Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitjaks ning 2011 Lasnamäe linnaosa vanemaks, kus ta töötas 2015. aasta riigikogu valimisteni.

Valimistel sai ta Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosas kandideerides 1948 häält ning pääses ringkonnamandaadiga parlamenti. Ivanova kuulub ka Keskerakonna juhatusse ning juhib erakonna Lasnamäe piirkonda.