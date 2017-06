IRL määras oma valitsusdelegatsiooni juhtima Urmas Reinsalu

Keskerakonna aseesimees, majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles valitsuse pressikonverentsil, et valitsus võttis täna teadmiseks eile tehtud muudatused peaministri ja ministrite asendamise korras. «Kuna IRLi ridades on toimunud muudatusi ja IRL valis oma valitsusdelegatsiooni juhiks Urmas Reinsalu, siis edaspidi on peaministri teiseks asendajaks Margus Tsahkna asemel Urmas Reinsalu,» ütles Simson.

Peaministri ja ministrite asendamise korra kohaselt on Ratase äraolekul valitsusjuhi esimene asendaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Järjekorras teine on Reinsalu, kolmas Simson, neljas sotsiaaldemokraadist ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, viies IRLi kuuluv kaitseminister Jüri Luik ning kuues Keskerakonna aseesimees, haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Kõigi nende äraolekul asendab peaministrit vanim kohalolev minister.

IRLi uue esimehe, ise valitsusse minekust loobunud Helir-Valdor Seedri ettepanekul otsustas erakond eelmisel nädalal välja vahetada kolm oma viiest ministrist. Uueks kaitseministriks sai välisministeeriumi senine poliitikaküsimuste asekantsler Jüri Luik, rahandusministriks endine riigikogu liige, ettevõtja Toomas Tõniste ning keskkonnaministriks riigikogu liige Siim Kiisler, kes astusid ametisse sel esmaspäeval. Valitsusest pidid seetõttu lahkuma IRLi eelmine esimees, kaitseminister Margus Tsahkna, rahandusminister Sven Sester ja keskkonnaminister Marko Pomerants.

IRLi ministritest jätkab Reinsalu kõrval valitsuses tööd ka sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.