Uuring: populaarseim linnapeakandidaat Tallinnas on Taavi Aas

Ehkki eelmistel kohalikel valimistel kogus Aas vaid 227 häält, on tema suur toetus selgitatav asjaoluga, et ta on täitnud linnapea kohuseid juba 2015. aasta septembrist ning olnud meedias linna peamine kõneisik, kirjutab ERRi portaal.

Populaarsuselt järgnevad Aasale Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumber Rainer Vakra, keda soovib linnapeana näha 11 protsenti, ning reformierakondlane Kristen Michal, keda toetab kaheksa protsenti küsitlusele vastanutest. Konservatiivse Rahvaerakonna Tallinna esinumber Martin Helme pälvis küsitluses viie, IRLi võimalikuks linnapeakandidaadiks pakutud Viktoria Ladõnskaja kolme ja Eestimaa Roheliste juht Züleyxa Izmailova ühe protsendi vastanute toetuse.

Enam kui kolmandik ehk 36 protsenti valimisõiguslikest tallinlastest oma eelistust ei avaldanud. Turu-uuringute AS küsitles 25. maist 6. juunini Tallinnas 816 valimisõiguslikku elanikku, kellest 137 küsitleti näost näkku ning 679 veebis.