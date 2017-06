Pevkur: valitsus laseb Eesti eduloo rentslist alla

Pevkuri hinnangul ei saa nõustuda Eesti riigi lihtsa ja arusaadava maksusüsteemi lammutamisega. «Kas praegune vasakvalitsus üldse mõistab, millise mõjuga nende sihitu rapsimine maksudega üldse on? Ma arvan, et seda ei tea ei Jüri Ratas, Helir-Valdor Seeder ega ka Jevgeni Ossinovski,» lausus ta. «Liiga palju on viimase poole aastaga rumalusi tehtud, siis uuesti tehtud, ja siis veel ümber tehtud. Eksitades avalikkust, ettevõtjaid, maksumaksjaid.»

Samuti ei lepi Pevkur enda sõnul sellega, et valitsuses ja valitsuserakonnas leidub inimesi, kes seavad kahtluse alla Eesti NATO liikmesuse. «Ma ei ole nõus sellega, et Eesti e-valimiste usaldusväärsus on seatud juhtiva valitsuspartei poolt kahtluse alla. Ma ei ole nõus sellega, et minu kui Tallinna maksumaksja raha kulutatakse kahe erineva paralleelmaailma loomiseks – ütleme otse välja, vene kogukonna isoleerimiseks eestlastest, nendele läbi Stolitsa tegelikkusest kõverpeegli näitamisega,» rääkis ta.

Pevkuri sõnul teeb seejuures nõutuks sotsiaaldemokraatide ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) kõrvale vaatamine. «Neil just nagu on piinlik, aga nad vaikivad, sest teisiti ei saa. Võim tahab hoidmist. Kuid võimul olemisel on lõpuks hind,» lausus ta.

Pevkuri sõnul pole nii oluline, kas ja kui tugevana IRL või sotsid Eesti poliitmaastikul jätkavad, küll on Eesti jaoks tema hinnangul traagiline, kui tuntav osa senisest eduloost, mille osa on tasakaalus eelarve, mõistlik maksusüsteem ja e-lahenduste eestvedajaks olemine, lastakse vähem kui aastaga rentslist allavett. «Nii eeltoodu kui näiteks tööjõumaksude langetamine, kaitsekulude hoidmine kahest protsendist kõrgemal, töövõimereform, haldusreform või piiriehitus ei ole juhtunud iseenesest. See kõik on tehtud Reformierakonna juhtimisel,» ütles ta.

Pevkur rõhutas ka, et Reformierakond ei külva rahvuskonflikti. «Reformierakond seisab oma väärtuste eest ja tõsi, me ei karda väärtuskonflikti. See konflikt seisneb küsimuses, kas me oleme tuleviku või mineviku, avatuse või suletuse, aususe või valelikkuse, võrdsete võimaluste või osade ühiskonnagruppide isoleerimise poolt. Kindlasti ei ole see venelaste ja eestlaste küsimus,» sõnas Pevkur.

Tema sõnul on tegu Keskerakonna poliitilise kultuuri ja käekirja ning Reformierakonna väärtuste küsimus. «See on konflikt sellest, kuhu me teel oleme. Kas me ei karda, et ühel hetkel peame tunnistama, et rohkem kui 25 aastat uuendusmeelses vaimus üles ehitatud Eesti riik ei ole enam selline, nagu me südames soovime?» küsis ta.

Reformierakonna üldkogu kinnitab täna ka erakonna mulluse majandusaasta aruande ja muudab erakonna põhikirja.