Fotod: sotsid kogunesid valima uut juhtkonda

Kui SDE esimeheks kandideerib tagasi vaid praegune tervise- ja tööminister, kaks aastat erakonda juhtinud Jevgeni Ossinovski, siis partei aseesimeheks soovib saada koguni kaheksa inimest.

SDE neljast praegusest aseesimehest kandideerivad üldkogul tagasi riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Rainer Vakra ning kultuuriminister Indrek Saar. Ainsana ei kandideeri uuesti aseesimeheks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Palo ütles sel nädalal Postimehele, et tema hinnangul on erakond tugevam, kui juhtimisse on kaasatud rohkem inimesi. «Seetõttu ise aseesimeheks mitte kandideerides annan võimaluse suurendada juhtimisse kaasatud inimeste hulka. Küll aga otsustasin kandideerida erakonna juhatusse,» ütles Palo, lubades jätkuvalt panustada nii erakonna juhtimisse kui sotsiaaldemokraatia edendamisse.

Riigikogu liikmetest soovivad SDE aseesimeheks saada ka Heljo Pikhof, Liisa Oviir ja Marianne Mikko. Lisaks on oma kandideerimist kinnitanud Tallinna linnavolikogu SDE fraktsiooni esimees Anto Liivat ja ettevõtja Ain Böckler. Kõik aseesimehe kandidaadid peale Saare kandideerivad ka SDE juhatusse.

Peale nende taotlevad kohta juhatuses Andres Anvelt, Eiki Nestor, Hannes Hanso, Hanno Matto, Inara Luigas, Kalev Kaljuste, Kalvi Kõva, Katrin Lugina, Ivari Padar, Jaak Allik, Lauri Läänemets, Margus Kraav, Maris Sild, Marju Lauristin, Neeme Suur, Priit Lomp, Rannar Vassiljev, Reili Rand, Sirje Tobreluts ja Tõnu Ints.

SDE üldkogu valib täna kaheks aastaks ametisse ka revisjonitoimkonna, põhikirja- ja programmitoimkonna, valimistoimkonna ning aukohtu. Samuti kinnitatakse esimehe ettepanekul ametisse peasekretär, kellena tõenäoliselt jätkab Kristen Kanarik.

Päevakorra kohaselt kuulab SDE üldkogu ära ka oma seniste juhtide tööaruanded ning kinnitab tänavuste kohalike valimiste platvormi. Kohalike volikogude valimised toimuvad Eestis 15. oktoobril.