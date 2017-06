Jalgpallitreener Tarmo Rüütli ühineb sotsidega

Rüütli ütles erakonna teatel, et kandideerib valimistel sooviga lõpetada Keskerakonna võimumonopol Tallinnas. Ainuvalitsemine tekitab tema sõnul karistamatuse tunde ja soovi asjad vaid enda kasuks keerata. «Kui üksnes eemalt kritiseerida, siis on raske midagi oma linnas muuta,» lausus ta.

Rüütli soovib suurendada ka linna panust noorte sportimisse ning panustada Tallinna saamisesse Euroopa spordipealinnaks aastal 2022.

Tallinna sotsiaaldemokraatide juhi ning linnapeakandidaadi Rainer Vakra sõnul näitavad sotsid valimistel, et on olemas uus meeskond, kes on valmis pealinnas võimuvastutuse enda peale võtma, ning Rüütli on selles meeskonnas üks uutest tugevatest nimedest.

62-aastasel Rüütlil on selja taga pikk karjäär nii jalgpalluri kui treenerina. Rahvuskoondise peatreener oli ta aastatel 1999–2000 ja 2008–2013. Ta on töötanud ka mitme jalgpalliklubi peatreeneri ja treenerina. Praegu juhendab Rüütli Põhja-Tallinna jalgpalliklubi Volta meeskondi.