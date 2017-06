Parlament vajab hulga eelnõude vastuvõtmiseks erakorralist istungit

Erakorralise istungi kutsub riigikogu esimees Eiki Nestor kokku koalitsioonifraktsioonide taotlusel tõenäoliselt 19. juuniks. Nestor ütles Postimehele, et on teadlik rahvasaadikute soovist korraldada hulga eelnõude vastuvõtmiseks erakorraline istung. Tema sõnul oli juba mitme nädala eest selge, et erakorralise istungita parlament seekord toime ei tule.

«See tähendab ka seda, et riigikogu hoiab kinni juhatuse poolt tungivalt palutud põhimõttest, et ühel nädalal ei toimuks ühegi eelnõu kaht lugemist,» ütles Nestor ja selgitas, et kui järgmisel nädalal lõpetatakse päevakorra järgselt 14 eelnõu teine lugemine, jääb enne lõpphääletusi nende viimistlemiseks kolm-neli päeva aega.

Tuleval nädalal teisele lugemisele jõudvate eelnõude hulgas on ka valitsuse algatatud ja opositsiooni teravat kriitikat pälvinud maksumuudatused, millest üks kehtestab ettevõtluskonto ja teine magustatud joogi maksu ning kolmanda kohaselt hakatakse riigieelarve tasakaalureeglit jälgima mitme aasta keskmisena.

Neljandasse eelnõusse, mis algselt nägi ette osalusoptsioonide ja ettevõtluses kasutatavate autode maksustamist, ettevõtete kontsernisisestele laenudele panditulumaksu kehtestamist ning pankade tulumaksu avansilisi makseid, peaks rahanduskomisjon viima veel koalitsioonierakondade esindajate läbirääkimistel kokku lepitud muudatused, millega muu hulgas plaanitakse piirata Eestis teenitud kasumi maksuvabalt välja viimist.

Kuigi opositsioon ei ole esitanud eelnõudele nii palju muudatusettepanekuid, et nende hääletamise ja hääletuste eel vaheaegade võtmisega saaks teisi lugemisi takistada, tuleb riigikogul kolmapäeval ainuüksi küsimuste esitamise ja sõnavõttude tõttu ilmselt pikk istungipäev.