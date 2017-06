IRLi volikogu arutab kolme ministrikandidaadi kinnitamist

Eestseisuses eile heaks kiidetud ettepaneku kohaselt saab kaitseministri kandidaadiks praegune välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Jüri Luik, rahandusministri kandidaadiks endine riigikogu liige, ettevõtja Toomas Tõniste ning keskkonnaministri kandidaadiks riigikogu liige Siim Kiisler.

Valitsusest peavad seetõttu lahkuma kaitseminister Margus Tsahkna, rahandusminister Sven Sester ja keskkonnaminister Marko Pomerants. IRLi viiest ministrist jätkavad tööd justiitsminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

IRLi esimees Helir-Valdor Seeder ütles eile ajakirjanikele, et eestseisuses kiideti ministrikandidaadid heaks üksmeelselt. Ta tunnustas lahkuvaid ministreid ning ütles, et nii tema kui kogu eestseisuse hinnangul on nad oma tööga hästi hakkama saanud, viies ellu koalitsioonis kokku lepitud poliitikat.

Seega pole ministrite väljavahetamine Seedri sõnul ajendatud mitte lahkuvate ministrite tööst, vaid hoopis tema suurkogul antud lubadusest muuta erakonna juhtimine ja poliitika kujundamine laiapõhjalisemaks. «Sellest tuleneb ka minu ettepanek kaasata rohkem erakonna liikmeid tipp-poliitikasse, et see meeskond, kes Eesti poliitikas tegutseb, oleks laiapõhjalisem,» ütles ta ajakirjanikele ning lisas, et muid motiive ei maksa muudatuste tagant otsida.

Seeder ise soovib erakonna juhtimist jätkata riigikogust, kus temast saab IRLi saadikurühma juht. Ta on juba varem korduvalt viidanud, et ka Mart Laar juhtis IRLi aastatel 2007–2011 parlamendist.

Valitsusse minekust loobumist põhjendas Seeder eile sooviga pühenduda kohalike valimiste eel erakonna juhtimisele. «Lähemal ajal erakonna esimees peab töötama erakonna sisse. Minu põhitähelepanu ja energia läheb sellele, et erakonna tööd elavdada, et erakonna struktuuri korrastada, et erakond tööriistana oleks korras ja võitlusvõimeline,» ütles ta.

IRLi põhikirja kohaselt kinnitab ministrikandidaadid erakonna volikogu, kellele teeb kandidaatide nimetamiseks ja seniste ministrite tagasikutsumiseks ettepaneku eestseisus.

Ministrid vabastab ja nimetab ametisse president tõenäoliselt esmaspäeva hommikul. Ametisse astuvad uued ministrid esmaspäeva pärastlõunal vande andmisega riigikogus.