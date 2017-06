Reformierakond annab kohalikele valimistele avalöögi

Üldkogu avab Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, kes räägib erakonna tulevikuplaanidest ja ambitsioonidest. Seejärel esitletakse kohalike valimiste kampaaniasõnumit ja -materjale.

Pevkur ütles Postimehele, et üldkogul on fookus lähenevatel kohalikel valimistel. Oma kõnes kavatseb ta enda sõnul käsitleda nii päevapoliitilist olukorda kui rääkida lahti erakonna kampaaniasõnumid. Kohalikele valimistele läheb erakond loosungiga «Tugev Eesti».

Pevkuri sõnul on keeruline tuua kohalike valimiste kampaaniasse väga palju üleriiklikke teemasid. Siiski on tema sõnul üldkogult oodata mõningaid uusi initsiatiive ja Reformierakonnale olulisi teemamarkeeringuid. «Kindlasti räägin sellest, mis erakonna jaoks oluline on, vaadates ette nii kohalike volikogude kui ka juba riigikogu valimistele,» ütles Pevkur.

Tema sõnul on Reformierakonnas alustatud uue programmi koostamist ning kuigi sellega läheb suurem töö lahti pärast kohalikke valimisi, kogutakse juba praegu mõtteid, kuhu suunata 2019. aasta riigikogu valimiste nooleteravik.

Üldkogu teisel poolel kinnitatakse erakonna mullune majandusaasta aruanne ja muudetakse ka põhikirja. Pevkuri sõnul korraldatakse juhatuse heakskiidu saanud muudatustega ümber erakonna struktuur, arvestades Eesti haldusreformi järgset kaarti. Tema sõnul puudutavad muudatused nii erakonna piirkonna- kui maakonnaorganisatsioone, aga ka juhatust, kuhu alates 2019. aasta kevadest hakkab kuuluma 14 üleriigiliselt ja kolm regioonidest valitud esindajat.

Pevkur meenutas, et ütles juba enne erakonna esimeheks saamist, et sooviks juhatuses näha ka regionaalselt valitud esindajaid. Muudatuse kohaselt valitakse juhatusse üks inimene Põhja-, üks Lõuna- ja üks Lääne-Eestist.