Luik: tulin poliitikasse tagasi kohusetundest

Varem nii suursaadikuna kui ka välis- ja kaitseministrina töötanud Luik ütles IRLi eestseisuse koosoleku järel ajakirjanikele, et on pühendanud kogu elu riigi teenimisele. «Minu jaoks ei ole isegi kõige olulisem see ametinimetus, vaid ma esitan endale alati küsimuse, kas ma saan sellel konkreetsel ametikohal midagi riigi jaoks kasulikku teha,» ütles ta vastuseks küsimusele, mis motiveeris teda poliitikasse naasma. «Lühidalt – kohusetundest tulin tagasi ja proovin anda oma parima.»

Luik märkis, et kui vaadata maailmas praegu toimuvat ehk nii lääneliidu mõranemist, Venemaa saabuvaid laiamõõtmelisi õppusi kui ka pinget seoses terrorismiga, siis on selge, et kaitseministeeriumi haldusala on Eesti riigi toimimises üks võtmehaldusala. «Kui traditsiooniliselt kaitseministeeriumi haldusala ei ole väga aktiivselt Euroopa Liidu eesistumisega seotud, siis tänapäeval on see drastiliselt muutunud,» rääkis ta.

Luige sõnul on suhted Ameerika Ühendriikide presidendiga muutunud keeruliseks ja Euroopa Liit on otsustanud hakata arendama oma kaitset. «Selle asja nii kontseptuaalsed küljed kui ka praktilised küljed vajavad läbitöötamist ja ma usun, et mul on olemas teatavad eeldused sellega tegeleda,» lausus ta.

Rääkides Eesti kaitsekulutustest, mis ületavad kaks protsenti SKTst, avaldas Luik heameelt, et kaitseväel on olemas võimalused areneda. «Väga palju on kõikvõimalikke projekte ja kõige olulisem ehk on see, et kaitseministeeriumil ja kaitsejõududel on erakordselt professionaalne meeskond, kellele on väga hea toetuda nende plaanide elluviimisel,» ütles ta.

Luige sõnul on kaitsevägi üks vähestest valdkondadest avalikus sektoris, mille tegevus on kaetud 10-aastaste plaanidega. Samal ajal on tema sõnul olemas üldine arusaam, et arendada tuleb reservarmeed ja laiapõhjalist riigikaitset ning teha tihedat koostööd NATO liitlastega. «Need kolm sammast on need, kus on ka väga paljut edasi arendada,» lisas ta.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) eestseisus kiitis täna hommikul heaks erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri ettepaneku vahetada valitsuses välja kolm ministrit.

Luik saab IRLi volikogule esitatava ettepaneku kohaselt Margus Tsahkna asemel kaitseministri ja riigikogu liige Siim Kiisler Marko Pomerantsi asemel keskkonnaministri kandidaadiks. Eelmisel nädalal riigikogus usaldushääletuse läbinud Sven Sesteri asemel tõuseb rahandusministriks endine riigikogu liige, ettevõtja Toomas Tõniste. IRLi viiest ministrist jätkavad valitsuses justiitsminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

IRLi põhikirja kohaselt kinnitab ministrikandidaadid erakonna volikogu, kellele teeb kandidaatide nimetamiseks ja seniste ministrite tagasikutsumiseks ettepaneku eestseisus. IRLi volikogu koguneb Tallinnas homme pärastlõunal.

Ministrid vabastab ja nimetab ametisse president peaministri ettepanekul. Ametisse astuvad ministrid vande andmisega riigikogus.