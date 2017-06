Galerii: IRLi eestseisus toetas kolme ministri väljavahetamist

IRLi volikogule esitatava ettepaneku kohaselt saab Margus Tsahkna asemel uueks kaitseministriks praegune välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Jüri Luik ning Marko Pomerantsi asemel uueks keskkonnaministriks riigikogu liige Siim Kiisler. Eelmisel nädalal riigikogus usaldushääletuse läbinud Sven Sesteri asemel saab rahandusministriks endine riigikogu liige, ettevõtja Toomas Tõniste.

Pärast eestseisuse heakskiitu saabusid riigikokku oma seisukohti tutvustama nii Tõniste kui Luik.

IRLi viiest ministrist jätkavad ettepaneku kohaselt ametis justiitsminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Seeder jätkab erakonna juhtimist riigikogust, kus temast saab IRLi saadikurühma juht. Ta on juba varem korduvalt viidanud, et ka Mart Laar juhtis IRLi aastatel 2007–2011 riigikogust.

Seedri sõnul on IRLi senised ministrid teinud oma tööd hästi, viies ellu kokkulepitud poliitikaid. «Poliitika on meeskonnatöö ja aeg-ajalt on vaja teha muudatusi kandepinna laiendamiseks. Pean oluliseks, et erakonna juhtimise juures oleks laiem ring inimesi,» ütles ta.

Tänased ettepanekud on tema sõnul osa muudatustest, mida ta lubas esimeheks saades. «Ametisse asudes lubasin sisse viia muudatusi maksupaketis ja suures osas on ka kokkulepitud ja ellu viidud. Samuti lubasin erakonna juhtumise juures kandepinna laiendamist ja usun, et uute ministrite näol on see ka võimalik,» lisas Seeder.

IRLi põhikirja kohaselt kinnitab ministrikandidaadid erakonna volikogu, kellele teeb kandidaatide nimetamiseks ja seniste ministrite tagasikutsumiseks ettepaneku eestseisus. IRLi volikogu koguneb Tallinnas homme pärastlõunal.

Ministrid vabastab ja nimetab ametisse president peaministri ettepanekul. Ametisse astuvad ministrid vande andmisega riigikogus.

IRL peab lisaks leidma uue juhi ka kahele parlamendikomisjonile: põhiseaduskomisjonile, mille senine esimees Ken-Marti Vaher asus eelmisel nädalal tööle Euroopa Kontrollikoja liikme Juhan Partsi kabinetiülemana, ning maaelukomisjonile, mida praegu juhib Seeder.