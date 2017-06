Keskerakond esitas Aadu Musta Tartu linnapeakandidaadiks

Aadu Must ütles Postimehele, et kavatseb Tartu linnapea kohale ka asuda, kui valimistulemus seda võimaldab.

«Mind on kaks korda sõimatud kohalike valimiste eel peibutuspardiks ja kaks korda on mulle liiga tehtud. Ma olen kaks korda valituks osutudes ka Tartu volikogu liikmeks asunud,» lausus Must.

Ta märkis, et erakonna valimisnimekirja esinumber peab haarama liidrina kõige olulisema koha ning kui valimistulemus ja koalitsiooniläbirääkimised seda võimaldavad, on loomulik, et ta asub linnapea kohale.